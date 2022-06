Résultat de la législative au Russey : 2e tour en direct

19/06/22 18:12

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous allons tenter de suivre cette seconde étape des législatives au Russey, jusqu'à ce que les résultats soient connus. Sont en lice les postulants qualifiés la semaine passée et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 2e tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au deuxième tour, six% de plus qu'au premier tour. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des précédents scrutins. Il y a 5 ans, au moment des législatives, parmi les 1699 personnes en âge de voter au Russey, 54,91% étaient restées chez elles au premier tour, contre une abstention de 52,32% au second round.

La candidature Les Républicains a recueilli 40,59% des voix lors du 1er round des élections législatives dimanche 12 juin 2022. Elle est suivie par les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui obtiennent respectivement 21,06% et 16,88% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges.

Quel candidat les habitants du Russey installeront-ils en première position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Les électeurs de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 28,2% des suffrages au premier tour au Russey, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 27,5% et 14,2% des votes. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 50,8% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49,2% des voix.