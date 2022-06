19:56 - Que vont choisir les supporters de gauche au Tallud ?

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 16,65% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote du Tallud en avril. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,39% et 1,8% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 23,84% au Tallud pour ces élections légilsatives.