Résultat de la législative aux Fins : en direct

12/06/22 11:25

Le vote a débuté depuis quelques heures aux Fins et il n'est pas trop tard pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 7 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Les habitants des Fins ( Doubs ) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils seront invités à participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il se fier à cette commune pour acquérir une majorité des députés de l'Assemblée ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 36% des voix au premier tour aux Fins, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne parlementaire européenne et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 19% et 13% des suffrages. Le choix des administrés des Fins était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (65% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 35% des voix.