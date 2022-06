Résultat de la législative aux Matelles : 2e tour en direct

19/06/22 15:22

Le second tour des élections législatives aux Matelles aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Union des Démocrates et des Indépendants

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 aux Matelles. Les 1751 habitants des Matelles votant dans la 4ème circonscription de l'Hérault ont choisi le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale lors du 1er tour des législatives. Sébastien Rome a réuni 31% des voix à l'échelle de la localité. Il précède Jean-François Eliaou (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Manon Bouquin (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 26% et 16% des voix. Reste à savoir si les électeurs des 98 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux des Matelles. L'abstention parmi les citoyens inscrits sur les listes électorales dans la commune au niveau de la 4ème circonscription de l'Hérault atteint 44%, ce qui représente 777 non-votants.