Résultat des législatives 2024 à Chablis (89800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Chablis, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Avec un peu plus de 28% des bulletins au niveau national à l'issue du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait le placer en position de titiller le RN au second tour. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 14,2% des bulletins à Chablis. Un score à comparer néanmoins avec les 16,25% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Chablis fait partie des rares secteurs où le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain ces dernières années Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Chablis semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin dimanche dernier à Chablis ? A en croire les projections des instituts de sondages établies entre les deux tours, l'extrême droite serait en mesure de s'arroger moins de 250 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. La coalition de gauche devrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient conserver entre 95 et 125 députés. Il faut cependant prendre en compte les caractéristiques de chaque territoire. Pour le 1er tour de la législative dimanche 30 juin 2024, les habitants de Chablis ont placé en tête André Villiers (Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 40,52% des bulletins de vote. Sophie-Laurence Roy (Union de l'extrême droite) et Philippe Veyssiere (Nouveau Front populaire) suivaient grâce à, dans l'ordre, 38,73% et 14,2% des électeurs dans la ville. La tête de la course était notamment différente dans l'ensemble de la 2ème circonscription de l'Yonne, puisque c'est Sophie-Laurence Roy qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 44,51% devant André Villiers avec 29,33% et Philippe Veyssiere avec 19,5%. Le résultat du second tour se profile donc comme assez différent du premier ce 7 juillet.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Chablis au niveau de l'abstention ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? À Chablis, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 était de 29,94%, moins élevé de 15 points que celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 44,96% des inscrits sur les listes électorales de Chablis, contre une abstention de 48,43% en 2019. En proportion, au niveau du pays, l'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Chablis, la participation va-t-elle descendre au 2e tour des législatives 2024 ? À Chablis, l'une des clés des législatives 2024 est sans aucun doute l'abstention. Chablis a atteint une participation de 70,06%, dimanche, pour le 1er tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 75,77% dans la localité, contre une participation de 75,86% au premier tour, soit 1 153 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,67% au premier tour et 47,2% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Chablis ? Les études montrent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Chablis ?

17:29 - Chablis : législatives et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Chablis, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 145 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 223 entreprises, Chablis permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (64,53%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Chablis forme une communauté diversifiée, avec ses 129 résidents étrangers, soit 5,94% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 34,96% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 602,39 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Chablis, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.