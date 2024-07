Résultat des législatives 2024 à Ligny-le-Châtel (89144) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Ligny-le-Châtel, que vont choisir les électeurs de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois a marqué les esprits lors du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Ligny-le-Châtel, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 12,84% des votes dans la commune. Une performance à affiner néanmoins avec les 16,67% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite n'a pas avancé à Ligny-le-Châtel Le nombre de bulletins glanés par le RN sera scruté à la loupe localement pour cette élection du Parlement. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points de plus pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Ligny-le-Châtel semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Un second tour positif pour le parti présidentiel en 2022 Le score en faveur de la formation de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un enseignement majeur pour le second tour de cette législative à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. A l'inverse de l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois une chance de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Ligny-le-Châtel, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 31,77% des votants étant convaincus par son binôme, contre 35,42% pour André Villiers (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM avec 50,70%. André Villiers s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Sophie-Laurence Roy (Union de l'extrême droite) a engrangé 53,7% des voix à Ligny-le-Châtel le 30 juin, pour le premier tour des élections législatives. André Villiers (Majorité présidentielle) et Philippe Veyssiere (Front populaire) suivaient en recevant respectivement 29,38% et 12,84% des électeurs dans la ville. Sophie-Laurence Roy était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Yonne dans son ensemble, avec cette fois 44,51%, devant André Villiers avec 29,33% et Philippe Veyssiere avec 19,5%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Ligny-le-Châtel : quelle évolution ? L'observation des résultats des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette commune. Dimanche dernier, la participation lors du premier tour des législatives 2024 à Ligny-le-Châtel a atteint 67,38%, dépassant celle des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le taux de participation atteignait effectivement 52,66% des inscrits sur les listes électorales de Ligny-le-Châtel (89). Le taux de participation était de 50,84% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives à Ligny-le-Châtel Ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des législatives à Ligny-le-Châtel, qu'en est-il de l'abstention ? 32,63% des électeurs de Ligny-le-Châtel ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 24,04% des votants de la localité. Le taux d'abstention était de 24,04% au second tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,68% au premier tour. Au deuxième tour, 53,8% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Ligny-le-Châtel ce soir ? Les études montrent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Ligny-le-Châtel ?

17:29 - Analyse démographique des législatives à Ligny-le-Châtel Dans la commune de Ligny-le-Châtel, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec 45,36% de population active et une densité de population de 46 hab/km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 7,36% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures sur le travail. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (71,77%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 390 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,04%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,46%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Ligny-le-Châtel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,59% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.