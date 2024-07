Résultat des législatives 2024 à Deux Rivières (89460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Le Front populaire a réduit le potentiel de gauche à Deux Rivières La gauche unie aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? La question est encore posée avec plus de force encore pour ce second tour. Premier indicateur : le bloc a glané plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Deux Rivières, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 30,51% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un score néanmoins en baisse de -5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain à Deux Rivières ces dernières années Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points de plus pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Deux Rivières semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Des élections législatives favorables pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le score obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi une des clés pour le second tour de cette élection 2024 localement, comme dans le reste du pays. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Deux Rivières, contrairement à 2022 ? Le RN n'a pas convaincu en revanche à Deux Rivières il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 22,1% au premier tour, contre 35,49% pour Philippe Veyssiere (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour cette fois, le premier rang local reviendra au ticket LREM avec 54,67% contre 45,33% pour les perdants. Mais c'est André Villiers (LREM) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois, avec 54,67%, devant l'adversaire Rassemblement National à 45,33%.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives à Deux Rivières A en croire les toutes dernières projections rendues publiques depuis dimanche, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de rafler pas loin de 250 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron garderaient entre 95 et 125 députés. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales. Sophie-Laurence Roy (Union de l'extrême droite) a obtenu 36,68% des voix à Deux Rivières le 30 juin dernier, au soir du premier tour des législatives. En 2e place, Philippe Veyssiere (Union de la gauche) récupérait 30,51%. Ensuite, André Villiers (Ensemble ! - Majorité présidentielle) captait 26,28% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Sophie-Laurence Roy rassemblant cette fois 44,51%, devant André Villiers avec 29,33% et Philippe Veyssiere avec 19,5%.

19:21 - Législatives 2024 à Deux Rivières : un taux de participation inattendu ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il est également nécessaire d'observer les résultats des consultations démocratiques passées. À Deux Rivières, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 34,73%, plus bas de 12 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 922 personnes en âge de voter à Deux Rivières, 46,1% avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 49,89% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation demeure le chiffre clé de ces législatives 2024 à Deux Rivières L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter la participation. L'abstention s'élevait à 34,73% à Deux Rivières lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,22% au premier tour et 54,43% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Deux Rivières ce soir ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 23,17% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 24,39% au deuxième tour.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Deux Rivières Quel impact aura la population de Deux Rivières sur les résultats des élections législatives ? Avec 45,79% de population active et une densité de population de 55 hab par km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 13,66% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (62,29%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 458 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,51%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,57%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,19%, comme à Deux Rivières, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.