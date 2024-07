Résultat des législatives 2024 à Seignelay (89250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Le Front populaire n'a pas bougé à Seignelay en comparaison de la Nupes Combien va faire le Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion juste avant ce second tour ? Les 28% des voix obtenus au niveau de la France sont un premier indicateur. Ce premier pointage semble conséquent. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Seignelay, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 25,52% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 25,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En deux ans, le RN n'a à peu près rien gagné à Seignelay Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection, à l'échelle locale, comme au niveau national. Alors que les résultats nationaux ont montré environ 15 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Seignelay semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont absorbé cette poussée…

20:29 - Un RN encore favori au second tour Au niveau local, le résultat du RN à ces élections législatives 2024 sera en conséquence très instructif. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Seignelay ? Le Rassemblement national se hissait en revanche en pôle position à Seignelay au début des élections législatives à l'époque. Dans la commune, c'est Audrey Lopez qui démarrait en pôle position au premier tour avec 30,79%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 50,70%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,30%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Seignelay D'après les ultimes projections dévoilées à la fin de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait rafler entre 210 et 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance de la gauche devrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats centristes pourraient préserver une centaine de sièges. Il faut cependant prendre en compte les spécificités locales. Avec 41,66% des votes, Sophie-Laurence Roy (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Seignelay, dimanche 30 juin à l'occasion du premier round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de devancer Philippe Veyssiere (Union de la gauche) et André Villiers (Ensemble !) avec 25,52% et 25,24% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Sophie-Laurence Roy accumulant cette fois 44,51%, devant André Villiers avec 29,33% et Philippe Veyssiere avec 19,5%.

19:21 - Et que retenir de l'abstention par rapport au scrutin européen à Seignelay ? Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Seignelay a été de 34,76%, moins haut que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, parmi les 1 151 inscrits sur les listes électorales à Seignelay, 50,56% étaient en effet restés chez eux, contre un taux d'abstention de 50,64% pour le scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention à Seignelay va-t-elle monter à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 ? À Seignelay, l'un des facteurs cruciaux de ces élections législatives est à n'en pas douter le taux de participation. Le taux de participation à Seignelay était de 65,24% pour le premier tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,9% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 74,52% au deuxième tour, c'est-à-dire 854 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,36% au premier tour. Au second tour, 43,22% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Seignelay ? L'inflation dans le pays serait par exemple capable de ramener les habitants de Seignelay (89250) dans les isoloirs.

17:29 - Seignelay : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Seignelay, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. Dans le village, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 28,0% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (76,63%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 507 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,39%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,51%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Seignelay mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,03% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.