En direct

22:58 - À Vergigny, qui va faire main basse les 11,25% du Front populaire ? Le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024 a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les urnes. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Vergigny, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 11,25% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Vergigny compte parmi les rares secteurs où l'extrême droite n'a pas progressé Le score de la formation de Jordan Bardella au second tour va être le déterminant pour cette élection 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Vergigny semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux. Le RN est peut être déjà au sommet…

20:29 - Des législatives favorables pour le RN la dernière fois A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives 2024 sera ainsi très analysé. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il encore s'imposer à Vergigny ? Le RN arrivait en revanche en première position à Vergigny à l'époque lors des législatives. C'est en effet Audrey Lopez qui se classait en tête au premier tour avec 44,02% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 62,33%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,67%.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Vergigny ce dimanche ? Selon les études des instituts de sondages communiquées entre les deux tours, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de s'arroger entre 210 et 250 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. Le camp de gauche pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient préserver entre 95 et 125 sièges. Il faut cependant prendre en compte les spécificités locales. Grâce à 56,56% des voix, Sophie-Laurence Roy (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Vergigny, le 30 juin dernier au soir du premier tour des législatives. André Villiers (Ensemble !) récupérait 22,97%. A la troisième position, Philippe Veyssiere (Front populaire) décrochait 11,25% des votants. Même première place concernant le vote de la 2ème circonscription de l'Yonne, Sophie-Laurence Roy glanant cette fois 44,51%, devant André Villiers avec 29,33% et Philippe Veyssiere avec 19,5%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Vergigny ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut également étudier les résultats des dernières consultations politiques. Le 30 juin dernier, la participation au premier tour des législatives 2024 à Vergigny a atteint 63,54%, surpassant celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 1 052 personnes en âge de participer à une élection à Vergigny avaient en effet pris part au scrutin (soit 49,43%). Le taux de participation était de 47,89% lors des européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat au 2e tour à Vergigny ? À Vergigny, l'abstention est sans nul doute l'une des clés du scrutin législatif. Dans la localité, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 63,54%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,8% au premier tour. Au second tour, 45,48% des votants ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,98% au niveau de la localité. Le taux de participation était de 73,9% au deuxième tour, soit 759 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont notamment susceptibles de faire augmenter le taux de participation à Vergigny.

17:29 - Vergigny et législatives : démographie, économie et choix électoraux Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Vergigny, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 510 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 58 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 409 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (80,08%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 217 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Dans cette mosaïque sociale, près de 48,9% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1002,87 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Vergigny manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.