Résultat des législatives 2024 à Vermenton (89270) – 2e tour [PUBLIE]

22:58 - Sur qui vont converger les orphelins de la gauche à Vermenton ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024 a accumulé les votes des élections législatives, avec 28,06% au niveau national, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour dans les urnes. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 24,03% des suffrages à Vermenton. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 25,5% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Vermenton fait partie des rares zones où le RN n'a pas gagné de terrain ces dernières années Le nombre de bulletins du RN sera l'observation majeure localement pour cette élection législative 2024. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points de plus pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Vermenton semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc Ensemble en 2022 Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi observé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a l'espoir de l'emporter. Avec 22,97% à Vermenton, le Rassemblement national était en revanche devancé par les 30,74% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives à l'époque. Sur la commune de Vermenton, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au cours du second tour, avec 54,71% contre 45,29% pour l'adversaire Rassemblement National.

20:05 - Déjà 40,75% pour le RN à Vermenton aux élections législatives Sophie-Laurence Roy (Union de l'extrême droite) a raflé 40,75% des votes à Vermenton dimanche 30 juin dernier, au soir du 1er tour des élections législatives. En seconde position, André Villiers (Ensemble ! - Majorité présidentielle) captait 29,01%. De son côté, Philippe Veyssiere (Nouveau Front populaire) obtenait 24,03% des électeurs. Sophie-Laurence Roy était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Yonne dans son ensemble, avec cette fois 44,51%, devant André Villiers avec 29,33% et Philippe Veyssiere avec 19,5%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux d'abstention à Vermenton ? Au fil des dernières années, les 1 269 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Vermenton, le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 était de 71,1%, plus important de 16 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le pourcentage de participation s'était effectivement hissé à 55,46% dans la commune de Vermenton, contre un taux de participation de 55,58% pour les élections européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Vermenton L'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024 est le niveau de participation. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Vermenton était de 28,9%. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, sur les 1 061 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,87% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 24,88% au deuxième tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,07% au premier tour. Au deuxième tour, 50,66% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Les jeunes générations expriment généralement une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Vermenton ?

17:29 - Les défis socio-économiques de Vermenton et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second tour des législatives à Vermenton comme dans toute la France. Avec une population de 1 241 habitants répartis dans 989 logements, ce village présente une densité de 52 hab par km². Avec 107 entreprises, Vermenton se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (51,57%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,79% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 48,75% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 698,56 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, à Vermenton, les enjeux locaux se joignent aux défis français.