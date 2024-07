Résultat des législatives 2024 à Charmoy (89400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Un bloc de gauche estimé entre 20% et 21,32% à Charmoy pour ces législatives Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau de l'Hexagone en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 21,32% des voix à Charmoy. Une performance à affiner néanmoins avec les 24,94% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le RN n'a rien gagné de plus à Charmoy Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'on a vu près de 15 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Charmoy semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Le RN est peut être déjà au sommet…

20:29 - Des législatives qui avaient souri au RN la dernière fois La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi une des clés à l'échelle locale pour ce second tour des élections. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Charmoy, comme lors des législatives 2022 ? Le RN arrivait en revanche en première position à Charmoy au début des élections législatives à l'époque. On retrouvait en effet Audrey Lopez devant ses concurrents au premier tour, avec 35,32% dans la cité. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 62,81%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,19%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Grâce à 51,84% des suffrages, Sophie-Laurence Roy (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Charmoy, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er round des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Philippe Veyssiere (Nouveau Front populaire) et André Villiers (Ensemble pour la République) avec 21,32% et 20,96% des électeurs. C'est aussi Sophie-Laurence Roy qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 44,51%, devant André Villiers avec 29,33% et Philippe Veyssiere avec 19,5%.

19:21 - Participation à Charmoy : un sursaut par rapport aux élections européennes L'étude des consultations démocratiques précédentes permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. À Charmoy, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 31,32%, inférieur à celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, parmi les 813 personnes en âge de voter à Charmoy, 44,65% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 45,83% il y a cinq ans. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Charmoy lors de la deuxième manche des législatives ? À Charmoy, l'une des clés des élections législatives 2024 est incontestablement la participation. 31,32% des électeurs de Charmoy ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 22,4% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 26,86% au deuxième tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,04% au premier tour. Au deuxième tour, 53,42% des électeurs ne se sont pas déplacés.

17:29 - Les défis socio-économiques de Charmoy et leurs implications électorales Dans la ville de Charmoy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. Avec 43,26% de population active et une densité de population de 164 hab par km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 8,55% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux mesures sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (19,07%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 465 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (22,73%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,87%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Charmoy mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,85% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.