Résultat des législatives 2024 à Joux-la-Ville (89440) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Joux-la-Ville, que vont choisir les supporters du Front populaire ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 14,19% des suffrages à Joux-la-Ville. Une poussée à compléter néanmoins avec les 16,51% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,82% pour Yannick Jadot, 1,22% pour Fabien Roussel et 0% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Joux-la-Ville fait partie des rares zones où le RN n'a pas progressé ces dernières années Le résultat du RN sera une des clés au niveau local pour ces élections 2024. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Joux-la-Ville semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont profité de cette poussée…

20:29 - Un second tour positif pour le bloc présidentiel en 2022 Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans de nombreuses autres villes. A l'inverse de l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Il y a deux ans, lors des législatives à Joux-la-Ville, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 32,55% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 36,79% pour André Villiers (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (51,63%). André Villiers s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Joux-la-Ville ? Sophie-Laurence Roy (Union de l'extrême droite) a réuni 48,44% des voix à Joux-la-Ville dimanche 30 juin dernier, au soir du premier round de la législative. André Villiers (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Philippe Veyssiere (Front populaire) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 31,83% et 14,19% des électeurs à l'échelle de la métropole. Sophie-Laurence Roy était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Yonne dans son ensemble, avec cette fois 44,51%, devant André Villiers avec 29,33% et Philippe Veyssiere avec 19,5%.

19:21 - Le défi de la participation observé attentivement à Joux-la-Ville À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? En comparaison avec les élections européennes de cette année, la participation au premier tour des législatives 2024 à Joux-la-Ville a augmenté, parvenant à 59,76%. Lors du scrutin européen de début juin, sur les 499 personnes en âge de voter à Joux-la-Ville, 46,89% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 43,13% pour les élections européennes de 2019. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Joux-la-Ville, l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 reste la participation La participation constitue sans aucun doute l'une des clés des élections législatives. Le pourcentage de votants à Joux-la-Ville pour le premier tour des législatives 2024 était de 59,76%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 atteignait 44,13% au premier tour et 40,49% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Joux-la-Ville ce soir ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 488 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 69,47% étaient allés voter. Le taux de participation était de 70,08% au second tour, ce qui représentait 342 personnes.

17:29 - Comment la composition démographique de Joux-la-Ville façonne les résultats électoraux ? Devant le bureau de vote de Joux-la-Ville, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 9,52% d'agriculteurs pour 1 151 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 48 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 180 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 10,76% des résidents sont des enfants, et 4,34% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 4,63% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 44,44% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 94,96 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Joux-la-Ville manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.