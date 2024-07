Résultat des législatives 2024 à Laroche-Saint-Cydroine (89400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Laroche-Saint-Cydroine comme objectif ? Avec un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale lors du premier tour des législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés il y a deux ans. Une performance qui pourrait le placer en position de titiller le RN au second tour. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Laroche-Saint-Cydroine, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 23,26% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 28,21% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite n'a à peu près rien gagné à Laroche-Saint-Cydroine Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'on a vu environ 15 points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Laroche-Saint-Cydroine semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

20:29 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Laroche-Saint-Cydroine ? Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera en conséquence très analysé. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il encore s'imposer à Laroche-Saint-Cydroine ? Au début des élections législatives il y a deux ans, le RN tirait en revanche son épingle du jeu à Laroche-Saint-Cydroine. C'est en effet Audrey Lopez qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 36,47% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 57,54%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,46%.

20:05 - Déjà 45,6% pour le RN à Laroche-Saint-Cydroine aux élections législatives Selon les enquêtes dévoilées à la fin de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains pourrait s'arroger entre 210 et 250 sièges à l'issue des législatives. Le Front populaire pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle sécuriseraient jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Dimanche 30 juin 2024, les habitants de Laroche-Saint-Cydroine ont placé en tête Sophie-Laurence Roy (Union de l'extrême droite), qui a enregistré 45,6% des bulletins de vote. Philippe Veyssiere (Front populaire) et André Villiers (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en recueillant respectivement 23,26% et 22,89% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Sophie-Laurence Roy accumulant cette fois 44,51%, devant André Villiers avec 29,33% et Philippe Veyssiere avec 19,5%.

19:21 - A l'annonce des résultats des législatives 2024, quelle est la participation à Laroche-Saint-Cydroine ? L'observation des dernières consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Les données montrent une participation de 68,02% au 1er tour des législatives 2024 à Laroche-Saint-Cydroine, supérieure de 13 points à celle des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 839 électeurs de Laroche-Saint-Cydroine (89) avaient en effet pris part au scrutin (soit 55,18%). La participation était de 55,22% en 2019. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Laroche-Saint-Cydroine, la grande inconnue de ces législatives reste la participation La participation constitue l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le pourcentage d'abstention à Laroche-Saint-Cydroine lors du 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 31,98%. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 22,43% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 16,91% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,41% au premier tour. Au deuxième tour, 51,81% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les enjeux de ce scrutin historique pourraient renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Laroche-Saint-Cydroine.

17:29 - Laroche-Saint-Cydroine : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième étape des législatives à Laroche-Saint-Cydroine comme partout en France. Dotée de 725 logements pour 1 233 habitants, la densité de la commune est de 139 habitants/km². L'existence de 34 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (74,9%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 43,08% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 50,66% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 360,10 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En somme, à Laroche-Saint-Cydroine, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.