En direct

19:37 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Aigre La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en rassembler une partie. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 12,83% des voix dans la commune. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 12,25% à Aigre pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche remonter ce score à 20% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (3,24%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,88%) ou encore de Léon Deffontaine (3,24%).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 10 points à Aigre Difficile de trouver une ligne directrice claire dans tous ces chiffres. Mais des indices apparaissent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration du RN à Aigre Revenir quelques semaines en arrière semble encore plus indispensable au moment de se préparer au scrutin des législatives, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Dans le détail, 221 électeurs d'Aigre ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a convaincu ainsi 39,82% des suffrages devant Valérie Hayer à 14,23% et Raphaël Glucksmann à 12,25%.

14:32 - Aigre avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen a surperformé à Aigre à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 30,2% des suffrages dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29,57% et 13,71% des voix. La quatrième place était pour Valérie Pécresse, avec seulement 6,73% des voix pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,8% contre 51,2%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à Aigre Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Aigre lors des législatives 2022. C'est en effet Caroline Colombier qui arrivait en tête au premier tour avec 24,42% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de la Charente. Sylvie Mocoeur (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,04%.

11:02 - Aigre : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La démographie et le contexte socio-économique d'Aigre façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 167 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 15,64%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (69,38%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 585 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,32%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,33%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Aigre mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 45,32% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Les législatives à Aigre sont lancées À Aigre (16140), l'un des critères déterminants des élections législatives sera sans aucun doute le taux de participation. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 080 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 24,35% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,52% au deuxième tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,48% au premier tour. Au deuxième tour, 47,12% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Aigre ? La baisse du pouvoir d'achat est notamment capable de pousser les habitants d'Aigre à s'intéresser plus fortement à l'élection.