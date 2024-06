Résultat des législatives à Ambérieu-en-Bugey : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Ambérieu-en-Bugey à la loupe L'autre source de doute qui accompagne ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 12,43% à Ambérieu-en-Bugey. Mais ce sont 31% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (13,62%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,79%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,27%). La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Ambérieu-en-Bugey, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 29,81% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 9 points à Ambérieu-en-Bugey Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle locale entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 30% à Ambérieu-en-Bugey ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Ambérieu-en-Bugey dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus logique encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. 34,54% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Ambérieu-en-Bugey, contre Manon Aubry à 13,62% et Raphaël Glucksmann à 12,43%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec 1565 électeurs d'Ambérieu-en-Bugey.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Ambérieu-en-Bugey au premier tour de l'élection présidentielle C'est incontestablement la présidentielle qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. La cité d'Ambérieu-en-Bugey s'était nettement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle de 2022 puisque la cheffe de file de l'ancien FN prenait les devants avec 25,12% au 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 24,48% et 22,17% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 8,09% des voix pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,86% contre 54,14%.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Ambérieu-en-Bugey ? Le RN ne convainquait pas à Ambérieu-en-Bugey il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 20,59% au premier tour, contre 30,13% pour Florence Pisani (Divers droite), Ambérieu-en-Bugey votant pour la 5ème circonscription de l'Ain. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Divers droite avec 49,67% contre 50,33% pour les vainqueurs. C'est en revanche Damien Abad (Divers droite) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Analyse socio-économique d'Ambérieu-en-Bugey : perspectives électorales En pleine campagne électorale législative, Ambérieu-en-Bugey se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 14 854 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 097 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 140 foyers fiscaux. Dans la ville, 39% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 23,1% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Ambérieu-en-Bugey accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 324 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2325,69 €/mois, la commune défend une économie stable malgré les obstacles. À Ambérieu-en-Bugey, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Ambérieu-en-Bugey : la participation en question L'un des facteurs importants des élections législatives sera le niveau d'abstention à Ambérieu-en-Bugey. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,38% au premier tour et seulement 57,34% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 27,94% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,71% au premier tour.