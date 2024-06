En direct

19:46 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Ambérieux-en-Dombes La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en attirer une part. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait obtenu 9,09% à Ambérieux-en-Dombes pour ces élections continentales. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 17% sur place. Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 16,08% des votes dans la localité.

18:42 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Ambérieux-en-Dombes en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 16 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Ambérieux-en-Dombes le 9 juin ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. 47,56% des votes se sont en effet tournés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Ambérieux-en-Dombes, contre Valérie Hayer à 14,62% et Raphaël Glucksmann à 9,09%. Le mouvement d'extrême droite a fini premier avec 361 votants d'Ambérieux-en-Dombes.

14:32 - 34,24% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Ambérieux-en-Dombes La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,24% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Ambérieux-en-Dombes. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,33%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 7,49% des suffrages. Au 2e tour, la candidate du RN avait aussi battu Emmanuel Macron avec 52,73% contre 47,27%.

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Ambérieux-en-Dombes ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives sera très observé. En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national arrivait en pôle position à Ambérieux-en-Dombes. On retrouvait en effet Jérôme Buisson devant ses concurrents au premier tour, avec 31,67% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription de l'Ain. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 66,67%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,33%.

11:02 - Ambérieux-en-Dombes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire d'Ambérieux-en-Dombes, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 897 habitants répartis dans 832 logements, cette ville présente une densité de 101 hab par km². Ses 133 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la ville, 19,81% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,34% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,05% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,51% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 819,54 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Ambérieux-en-Dombes incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Ambérieux-en-Dombes Ce 30 juin, lors des élections législatives à Ambérieux-en-Dombes, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 282 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,25% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 81,75% au premier tour, c'est-à-dire 1 048 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,96% au premier tour et seulement 46,96% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Ambérieux-en-Dombes ? La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des Français serait en mesure de pousser les habitants d'Ambérieux-en-Dombes à s'intéresser plus fortement au scrutin.