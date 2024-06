Résultat des législatives à Annonay : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Annonay fait envie Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La liste Glucksmann avait atteint 14,23% à Annonay pour ces élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 12,86% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,05% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,71% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 33% sur place. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 25,96% des suffrages dans la commune.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 9 points à Annonay Que tirer de cet ensemble de chiffres ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN dépassera les 21% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 29,61% dans la moyenne nationale pour le RN à Annonay aux européennes Il y a une élection qui est depuis venue ouvrir une nouvelle page. Le 9 juin en effet, à Annonay, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a remporté l'élection, glanant 29,61% des votes face à Raphaël Glucksmann à 14,23% et Valérie Hayer à 13,17%.

14:32 - 26,08% pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle à Annonay La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Avec 21,12%, c'est un trop faible score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Annonay au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 26,08% et 24,76% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 58,93% contre 41,07% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection du jour. Le RN n'a pas convaincu à Annonay en 2022, lors des élections du Parlement, avec 13,39% au premier tour, contre 36,90% pour Olivier Dussopt (LREM), Annonay votant pour la 2ème circonscription de l'Ardèche. Le second tour sera à l'avenant, le parti voyant encore le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.

11:02 - Les enjeux locaux d'Annonay : tour d'horizon démographique Comment les habitants d'Annonay peuvent-ils influencer les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 16,72%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (49,82%) souligne l'importance des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (64,88%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 4 754 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,56% et d'une population immigrée de 12,42% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Annonay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,56% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Les législatives démarrent à Annonay : quel sera le taux d'abstention ? Au fil des scrutins électoraux antérieurs, les 17 439 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, 55,82% des électeurs d'Annonay avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 56,33% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 58,52% au premier tour. Au deuxième tour, 60,08% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 34,19% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 37,34% au second tour.