En direct

19:48 - Sur quel candidat vont converger les voix de la Nupes dissoute à Arthès ? L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Arthès, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,65% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 15,75% à Arthès. Mais on donne la gauche plus haut ce 30 juin, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 28% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a solidement progressé à Arthès en 5 ans Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des indices se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà avancé de 13 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN dépassera les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel du Rassemblement national à Arthès Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Il y a quelques semaines en effet, à Arthès, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a remporté l'élection, avec 37,43% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 15,75% et Valérie Hayer à 12,21%. Si on entre dans le détail, 423 électeurs l'ont désignée dans la localité.

14:32 - Arthès avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le verdict de la présidentielle. On remarque que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. Celle-ci avait engrangé 27,65% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 24,86% et 19,09%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 48,15% contre 51,85%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Aux législatives en 2022 à Arthès, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 28,63% des votants ayant choisi son binôme, contre 30,55% pour Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 35,35%. Marie-Christine Verdier-Jouclas remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Arthès À Arthès, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. Dans la localité, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,54% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (13,82%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 083 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,54%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,46%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Arthès mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,31% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Les législatives sont lancées à Arthès : scrutin en cours Au fil des dernières années, les 2 577 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Début juin, durant les élections européennes, 58,6% des personnes habilitées à voter à Arthès avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 59,27% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,64% au premier tour et seulement 56,64% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.