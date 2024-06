En direct

19:48 - À Arudy, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Arudy, le binôme Nupes avait en effet réuni 38,63% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 20,11% à Arudy. Mais ce sont 36% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (7,23%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,32%) et enfin de Léon Deffontaine (4,68%).

18:42 - L'évolution éclair du Rassemblement national à Arudy Que peut-on déduire de cette masse de données ? Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà gagné 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Arudy le 9 juin Le résultat de ce 30 juin au soir va sans doute s'approcher plus encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 276 habitants d'Arudy passés par les isoloirs se sont en effet tournés vers le RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, glanait ainsi 29,36% des voix contre Raphaël Glucksmann à 20,11% et Jean Lassalle à 12,45%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Arudy ? C'est sans doute le scrutin présidentiel qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Arudy lors du premier tour de la présidentielle avec 24,95%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 18,8%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Emmanuel Macron et Jean Lassalle, avec respectivement 18,59% et 17,74% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 48% contre 52%.

12:32 - À Arudy, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune d'Arudy, obtenant 14,84% des suffrages sur place, contre 38,63% pour Inaki Echaniz (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Inaki Echaniz (Nupes) au sommet localement.

11:02 - Élections législatives à Arudy : impact de la démographie et de l'économie locale Les données démographiques et socio-économiques d'Arudy montrent des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,39%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (69,72%) met en relief l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (75,53%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 981 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,3%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (13,34%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Arudy mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,3% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Participation à Arudy : que retenir des précédentes élections ? L'observation des résultats des derniers scrutins électoraux permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, 53,19% des personnes en âge de voter à Arudy avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 53,46% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,38% au premier tour. Au second tour, 52,89% des votants ont exercé leur droit de vote. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour.