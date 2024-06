En direct

19:37 - La gauche aussi dans les favoris à Asnières-sur-Nouère pour ces législatives ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste un mystère. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait atteint 15,06% à Asnières-sur-Nouère il y a quelques jours. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 3,53% de Manon Aubry (LFI), les 3,53% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,97% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme tournant autour des 23% sur place. Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Asnières-sur-Nouère, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 18,43% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Asnières-sur-Nouère Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors que sur la France entière, les résultats du RN se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement a en effet déjà engrangé 12 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Asnières-sur-Nouère il y a trois semaines ? Le résultat de ce 30 juin au soir sera peut-être bien plus rapproché du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Bardella qui s'est arrogée les européennes il y a trois semaines à Asnières-sur-Nouère, avec 37,73% des bulletins devant la liste portée par Valérie Hayer avec 18,22%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,06%.

14:32 - 29,94% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Asnières-sur-Nouère La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du président de la République. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Asnières-sur-Nouère avec 27,55% contre 29,94% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,35% et 5,28% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 45,93% contre 54,07%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble la dernière fois Revenir sur le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Asnières-sur-Nouère, le RN arrivait à la deuxième place, 22,58% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 28,57% pour Sylvie Mocoeur (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche avec 57,32%. Sylvie Mocoeur s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Asnières-sur-Nouère et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire d'Asnières-sur-Nouère, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 283 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 73 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (86,87%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 43,2% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 48,15% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 520,76 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Ainsi, à Asnières-sur-Nouère, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Asnières-sur-Nouère L'un des facteurs forts des législatives sera sans nul doute le taux de participation à Asnières-sur-Nouère. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 42,26% au premier tour et seulement 40,47% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Asnières-sur-Nouère ? Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 068 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 73,66% étaient allés voter, contre un taux de participation de 76,12% au premier tour, soit 813 personnes.