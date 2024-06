Résultat des législatives à Auch : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont trancher les électeurs de la Nupes disparue à Auch ? L'autre source de doute qui entoure ces élections législatives est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Auch, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,22% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 23,02% à Auch. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 8,88% de Manon Aubry (LFI), les 6,54% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,22% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 40% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 8 points à Auch Que tirer des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Auch entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 20% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 23,96% pour le Rassemblement national à Auch au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Auch, avec 23,96%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Raphaël Glucksmann à 23,02% et Valérie Hayer à 14,17%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Auch ? C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Chez les électeurs d'Auch, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec 16,04%, elle était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 27,45% et 25,59% des votes. Le second round de scrutin ne sera pas plus favorable à la patronne du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 67,43% contre 32,57% pour Le Pen.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel ce dimanche à Auch ? Le Rassemblement national avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Auch, comptant 13,71%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 33,23% des voix. Il en ira de même au second tour, le parti voyant cette fois le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Auch Quelle influence la population d'Auch exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 14,65% et une densité de population de 302 hab/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (70,68%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 7 375 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,26% et d'une population étrangère de 7,77% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Auch mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,41% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Les législatives démarrent à Auch : quel sera le taux d'abstention ? Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 24 115 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Début juin, pendant les européennes, sur les 14 058 personnes en âge de voter à Auch, 54,66% avaient pris part au scrutin. La participation était de 53,6% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,08% au premier tour. Au deuxième tour, 49,48% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Auch pour les législatives 2024 ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 14 392 personnes en âge de voter dans la commune, 71,97% étaient allées voter. La participation était de 75,4% au premier tour, soit 10 851 personnes.