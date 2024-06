Résultat des législatives à Augan : l'élection 2024 en direct

11:02 - Comment la composition démographique d'Augan façonne les résultats électoraux ?

Dans les rues d'Augan, le scrutin est en cours. Dotée de 844 logements pour 1 513 habitants, la densité de la commune est de 38 habitants/km². L'existence de 60 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 19,78% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 28,71% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 41,84% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 54,87% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 200,68 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, Augan incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.