Résultat des législatives à Aulnay-sur-Mauldre : l'élection 2024 en direct

Une autre élection a eu lieu bien plus récemment dont le verdict est aussi à observer de près. D'autant que ce séisme est à l'origine de l'élection qui nous intéresse maintenant. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 à Aulnay-sur-Mauldre, avec 35,36% des électeurs devant la liste dirigée par Raphaël Glucksmann avec 13,69%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 12,17%.

Elément saillant : le RN avait récolté au premier tour un meilleur chiffre aux législatives à Aulnay-sur-Mauldre que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La leader du mouvement avait engrangé 24,96% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 26,67%, suivi donc de Marine Le Pen avec 24,96% et Jean-Luc Mélenchon avec 20%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 42,99% contre 57,01%).

Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Les élections législatives avaient abouti à un très bon résultat pour le Rassemblement national à Aulnay-sur-Mauldre. C'est en effet Laurent Morin qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 29,20% dans la commune, qui faisait partie de la 9ème circonscription des Yvelines. Bruno Millienne (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 54,85%.

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Aulnay-sur-Mauldre comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 137 habitants répartis dans 523 logements, ce bourg présente une densité de 513 hab/km². Ses 94 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 353 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (83,56%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 30,38% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 40,51% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 277,13 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Aulnay-sur-Mauldre démontre l'intérêt des habitants pour les idées de l'Hexagone.

Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations démocratiques précédentes. Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, parmi les 908 personnes en âge de voter à Aulnay-sur-Mauldre, 40,86% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 40,56% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,34% au premier tour et seulement 49,72% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Aulnay-sur-Mauldre ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,39% dans la commune. L'abstention était de 17,64% au premier tour.