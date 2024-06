En direct

19:47 - À Baillet-en-France, qui va faire main basse les voix de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste un mystère. La liste Glucksmann avait glané 11,79% à Baillet-en-France pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 11,54% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,22% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,92% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant autour des 29% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Baillet-en-France, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 22,54% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 13 points gagnés en 5 ans par le RN à Baillet-en-France Que peut-on conclure de cette avalanche de données ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à environ 30% ou plus à Baillet-en-France ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Baillet-en-France dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin Le nom de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. 34,26% des votes se sont en effet tournés vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Baillet-en-France, contre Valérie Hayer à 13,12% et Raphaël Glucksmann à 11,79%. Le mouvement nationaliste a fini premier avec pas moins de 282 habitants de Baillet-en-France passés par les urnes.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Baillet-en-France au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Baillet-en-France lors du premier tour de la présidentielle avec 28,72%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 24,61%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 18,13% et 9,28% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 43,25% contre 56,75%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel en 2022 Se tourner vers le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Aux législatives en 2022 à Baillet-en-France, le RN arrivait à la deuxième place, 22,96% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 29,01% pour Guillaume Vuilletet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (60,30%). Guillaume Vuilletet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Baillet-en-France : une analyse socio-démographique La démographie et la situation socio-économique de Baillet-en-France contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la localité, 18,01% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 7,5% de plus de 75 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2775,65 € par mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 727 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,05%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,3%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Baillet-en-France mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,3% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les législatives démarrent à Baillet-en-France : quel sera le taux d'abstention ? Comment votent généralement les citoyens de cette localité ? Au moment des européennes du mois de juin 2024, le taux de participation s'élevait à 54,42% dans la commune de Baillet-en-France. La participation était de 51,19% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,55% au premier tour. Au second tour, 47,55% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Baillet-en-France ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 74,07% des personnes en âge de voter dans la localité avaient pris part à l'élection. La participation était de 76,68% au premier tour, soit 1 174 personnes.