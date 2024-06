Résultat des législatives à Baldenheim : l'élection 2024 en direct

14:25 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Baldenheim

Dans la ville de Baldenheim, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le bourg, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,05%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (75,83%) met en exergue le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (83,45%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 436 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,22%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,89%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Baldenheim mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 20,2% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.