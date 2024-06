Résultat des législatives à Banyuls-dels-Aspres : l'élection 2024 en direct

Devant le bureau de vote de Banyuls-dels-Aspres, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 310 habitants répartis dans 775 logements, ce bourg présente une densité de 118 hab/km². Ses 111 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 392 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (72,65%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,96% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 38,78% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 449,38 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Banyuls-dels-Aspres, les spécificités locales se joignent aux défis français.

09:32 - Abstention à Banyuls-dels-Aspres : quelles perspectives pour les législatives ?

L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, 40,97% des électeurs de Banyuls-dels-Aspres (Pyrénées-Orientales) avaient déserté les urnes. L'abstention était de 40,21% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,48% au premier tour et seulement 50,51% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Banyuls-dels-Aspres ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.