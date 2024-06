En direct

19:51 - Qui vont choisir les supporters de gauche à Barr ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Front populaire ce dimanche ? La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait glané 12,65% à Barr début juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'EELV ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 27% sur place. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Barr, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 20,02% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Barr Que peut-on retenir de cet ensemble hétéroclite de statistiques ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Barr entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 23% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Barr dans la moyenne nationale concernant le RN début juin Les résultats de ce 30 juin au soir vont peut être s'approcher davantage du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections européennes à Barr. Ladite liste a enregistré 28,83% des voix, soit 761 voix, devant Valérie Hayer à 18,41% et Raphaël Glucksmann à 12,65%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Barr lors de la dernière présidentielle C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Barr lors du premier tour de la présidentielle avec 31,68%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 21,65%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 18,28% et 7,05% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 38,66% contre 61,34%.

12:32 - Quel score pour Ensemble ce soir à Barr ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces élections législatives sera très instructif. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Barr, grattant 15,34% des voix sur place, contre 27,76% pour Charles Sitzenstuhl (La République en Marche). Au second round, c'est encore Charles Sitzenstuhl qui cumulera le plus de votes, avec 67,36% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Dynamique électorale à Barr : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale législative, Barr se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 7 152 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 661 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 2 025 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (79,27%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Barr accueille une communauté diversifiée, avec ses 509 résidents étrangers, soit 7,10% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,96% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 232,95 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Barr, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Perspectives de l'abstention lors des élections législatives à Barr Au fil des dernières années, les 7 341 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, lors des précédentes élections européennes, sur les 4 895 inscrits sur les listes électorales à Barr, 55,2% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 51,52% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,71% au premier tour et seulement 40,93% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.