Résultat des législatives à Bazainville : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Bazainville le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus avisé encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est notable. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Bazainville. Ladite liste glanait 30,29% des voix, soit 212 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 17,29% et Raphaël Glucksmann à 14,86%.

14:32 - Quel a été le dénouement de l'élection présidentielle 2022 à Bazainville ? C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Bazainville avec 19,78% contre 36,43% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 12,43% et 9,3% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 35,24% contre 64,76%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indice précieux au moment des élections qui se jouent. Les élections législatives 2022 à Bazainville ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 17,4% dans la commune, partie intégrante de la 9ème circonscription des Yvelines, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 36,15% des voix. Bis repetita au second tour, le parti laissant encore le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

11:02 - Élections législatives à Bazainville : un éclairage démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bazainville révèlent des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,12%. Le pourcentage important de cadres, représentant 34,41%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (10,18%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,07%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,2%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bazainville, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - Abstention à Bazainville : les leçons des précédentes élections Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Début juin, au moment des élections européennes, 38,75% des électeurs de Bazainville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 40,18% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,98% au premier tour et seulement 47,57% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 20,49% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 16,62% au premier tour.