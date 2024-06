Résultat des législatives à Bazemont : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à Bazemont début juin Le résultat de ce 30 juin au soir va peut-être se rapprocher bien plus du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Bazemont, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 28,14% des votes contre Valérie Hayer à 18,76% et Raphaël Glucksmann à 13,95%.

14:32 - 36,94% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Bazemont Le choix de celui qui va présider la France est probablement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Bazemont avec 17,47% contre 36,94% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 12,35% et 11,49% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 33,13% contre 66,87%.

12:32 - Quel score à Bazemont pour Ensemble aux législatives 2024 ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection, localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Bazemont, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 17,26% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 35,19% pour Bruno Millienne (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! (65,37%). Bruno Millienne remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Bazemont Dans la ville de Bazemont, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Dans la commune, 20,04% des résidents sont des enfants, et 25,56% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 32,94%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (9,9%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (3,77%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (47,44%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bazemont, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Bazemont ? L'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera sans nul doute l'abstention à Bazemont. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,13% au premier tour et seulement 52,33% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Bazemont pour les législatives 2024 ? Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c'était presque un record. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 81,34% des votants de la commune, contre un taux de participation de 80,06% au second tour, c'est-à-dire 1 056 personnes.