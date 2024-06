Résultat des législatives à Bazoches-les-Gallerandes : l'élection 2024 en direct

En direct

14:52 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national en 2022 Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives avaient donné lieu à un bon démarrage pour le RN à Bazoches-les-Gallerandes. C'est en effet Valentin Manent qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 30,98% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription du Loiret. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 50,35%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,65%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Bazoches-les-Gallerandes : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Bazoches-les-Gallerandes, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,51% et une densité de population de 41 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (20,44%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 495 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,13%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,53%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bazoches-les-Gallerandes mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,71% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Bazoches-les-Gallerandes pour les législatives Le niveau de participation constituera indiscutablement un facteur fort de ces élections législatives à Bazoches-les-Gallerandes. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,53% au premier tour et seulement 44,41% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Bazoches-les-Gallerandes ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 75,24% des électeurs habilités dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,28% au second tour, c'est-à-dire 796 personnes.