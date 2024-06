En direct

19:47 - Un résultat aux législatives entre 16% et 25% à Beignon pour le Front populaire ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant éclaté, que deviendront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait obtenu 12,36% à Beignon début juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle d'Europe Ecologie ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 25% sur place. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Beignon, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 16,67% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN a vivement séduit à Beignon Que retenir des résultats des dernières élections ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 13 points à Beignon entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 30% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Beignon il y a trois semaines Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui terminait en tête des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Beignon, avec 35,58% des votes devant celle de Valérie Hayer avec 15,66%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,36%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Beignon lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,22% contre 31,77% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 16,17% et 5,93% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 41,36% contre 58,64%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Beignon ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Beignon il y a deux ans, lors des législatives, avec 17,11% au premier tour, contre 38,16% pour Paul Molac (Régionaliste), Beignon votant pour la 4ème circonscription du Morbihan. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Beignon : démographie et socio-économie impactent les élections législatives À Beignon, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Avec 45,05% de population active et une densité de population de 73 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 6,0% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (84,67%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 688 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,49%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,8%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 14,36% à Beignon, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et au logement étudiant.

09:32 - Etude de l'abstention lors des dernières législatives à Beignon Au cours des dernières élections, les 1 990 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les européennes du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 44,31% des inscrits sur les listes électorales de Beignon (Morbihan), contre un taux d'abstention de 44,7% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,36% au premier tour. Au second tour, 51,87% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Beignon ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 18,11% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 18,19% au premier tour.