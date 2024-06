Résultat des législatives à Bellegarde : l'élection 2024 en direct

A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux élections législatives sera très analysé. Les législatives avaient donné un très bon score pour le RN à Bellegarde. On retrouvait en effet Valentin Manent en tête au premier tour, avec 32,42% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription du Loiret. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 51,79%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,21%.

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Bellegarde comme dans toute la France. Dotée de 869 logements pour 1 435 habitants, la densité de la ville est de 349 habitants/km². Avec 109 entreprises, Bellegarde permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (64,44%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,95% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,35% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 741,16 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Bellegarde, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives commencent à Bellegarde : l'abstention en question

À Bellegarde, l'abstention constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,3% au premier tour. Au second tour, 44,39% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Bellegarde ? Pour comparer, au niveau du pays, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 72,68% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 70,12% au premier tour, soit 664 personnes.