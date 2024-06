Résultat des législatives à Bellinghem : l'élection 2024 en direct

En direct

14:24 - Dynamique électorale à Bellinghem : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Bellinghem, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 087 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 27 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 4,7% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 32,74% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 32,66% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1086,97 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, à Bellinghem, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Bellinghem pour les élections législatives Au fil des dernières années, les 1 109 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, pendant les européennes, sur les 842 personnes en âge de voter à Bellinghem, 57,84% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 60,99% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,75% au premier tour et seulement 58,6% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.