En direct

19:51 - Les orphelins de la coalition de gauche très suivis La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, est électoralement incertain. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 19,01% des votes dans la localité. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment glané 10,92% à Benfeld le 9 juin. Mais la gauche vise bien mieux ce 30 juin, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 22% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 9 points à Benfeld Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces résultats. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Benfeld le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus indispensable au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Le 9 juin en effet, à Benfeld, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 33,09% des suffrages devant Valérie Hayer à 17,92% et Raphaël Glucksmann à 10,92%.

14:32 - Quel candidat a gagné la présidentielle en 2022 à Benfeld ? Le choix de celui qui va présider la France est certainement la référence pour juger une tendance politique locale. Benfeld avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,58%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 29,59% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 17,43% et 6,44% des voix. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 45,44% contre 54,56%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc présidentiel en 2022 Le score obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections, à l'échelle locale, comme au niveau national. Il y a deux ans, lors des législatives à Benfeld, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 21,64% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 32,76% pour Charles Sitzenstuhl (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (59,70%). Charles Sitzenstuhl s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Benfeld Dans le cadre de la campagne électorale législative, Benfeld se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 5 870 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 449 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (80,5%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 339 résidents étrangers, représentant 5,82% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 13,75%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 373 €/an. À Benfeld, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives démarrent à Benfeld : quel sera le taux d'abstention ? À Benfeld (67230), l'un des facteurs essentiels des élections législatives 2024 sera indéniablement le niveau de participation. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 40,06% au premier tour. Au second tour, 36,4% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Benfeld ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 70,34% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 71,91% au premier tour, ce qui représentait 2 813 personnes.