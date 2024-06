En direct

19:47 - Quels pourraient être les reports des voix Nupes à Bénouville ? La Nupes étant terminée, que choisiront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Bénouville, le binôme Nupes avait en effet glané 28,33% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les intentions de vote ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 20,5% à Bénouville. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry (4,48%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (5,77%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,49%) le 9 juin. Autrement dit un cumul de 31% sur place.

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Bénouville Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de chiffres. Mais des éléments se distinguent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Bénouville entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 20% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la petite démonstration du RN à Bénouville Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc plus que jamais comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Bénouville, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, l'a emporté, cumulant 23,08% des suffrages devant Valérie Hayer à 21,99% et Raphaël Glucksmann à 20,5%. Ce qui correspond à 232 électeurs dans la localité.

14:32 - 39,03% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Bénouville La présidentielle est certainement la clé pour évaluer une préférence politique locale. Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 39,03% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 17,25%. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau national ne finissait ici qu'avec 17,01% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour avec 28,29% contre 71,71%.

12:32 - Quel résultat à Bénouville pour Ensemble aux élections législatives ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un élément clé au moment de l'élection du jour. Avec 14,4% à Bénouville, le RN était distancé par les 42,14% du binôme LREM au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 4ème circonscription du Calvados. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette LREM (61,25% contre 38,75% pour le RN). Christophe Blanchet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Bénouville Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Bénouville, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 016 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Avec 154 entreprises, Bénouville offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (92,17%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,03% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 7,86%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 39 828 €/an. Pour résumer, à Bénouville, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de voter à Bénouville pour les législatives À Bénouville (14970), la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,99% au premier tour. Au deuxième tour, 58,18% des citoyens se sont déplacés. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 487 personnes en âge de voter au sein de la localité, 86,82% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 86,48% au premier tour, soit 1 286 personnes.