En direct

19:50 - Quel candidat vont retenir les électeurs de gauche à Bièvres ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance dans le brouillard. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 14,6% à Bièvres pour ce tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 27% sur place. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Bièvres, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 28,99% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Bièvres Que tirer des résultats des dernières élections ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 8 points à Bièvres entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 18% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un cas particulier pour Bièvres lors des élections du 9 juin Le panorama établi lors des élections il y a quelques semaines est historique. Regarder juste derrière apparaît donc aussi comme logique au moment du scrutin de ces législatives. Avec un résultat de 20,29% en effet, Bardella a été devancé à l'occasion des européennes de juin à Bièvres par la liste de Valérie Hayer avec 21,93% des suffrages exprimés.

14:32 - Quel a été le verdict de l'élection présidentielle 2022 à Bièvres ? La commune de Bièvres avait accordé à Marine Le Pen 11,87% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé cette fois la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 38,76% et 16,07% des bulletins exprimés. Le deuxième round ne sera pas non plus victorieux pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 73,87% contre 26,13% pour Le Pen.

12:32 - Quel résultat pour la majorité ce dimanche soir à Bièvres ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives2024 sera très instructif. Le RN ne convainquait pas à Bièvres en 2022, lors des élections des députés, avec 10,65% au premier tour, contre 38,40% pour Paul Midy (LREM), Bièvres étant partie intégrante de la 5ème circonscription de l'Essonne. Au deuxième tour, c'est encore Paul Midy qui remportera le plus de voix, avec 61,37% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Bièvres et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans le cadre de la campagne électorale législative, Bièvres est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 38,21% de cadres pour 4 748 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 507 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 38% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,46% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 317 résidents étrangers, Bièvres est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,41%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 55 887 euros/an. À Bièvres, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Bièvres pour les législatives Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Lors des élections européennes de début juin, 3 499 personnes en capacité de voter à Bièvres avaient pris part à l'élection (soit 60,16%). La participation était de 58,68% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 54,76% au premier tour et seulement 53,65% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.