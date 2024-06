Résultat des législatives à Bignoux : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - La liste Rassemblement national à 22,79% à Bignoux il y a trois semaines En deux ans, ce fragile équilibre a été brisé, en France comme dans beaucoup de communes. Le résultat de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Bignoux, à 22,79%. Le mouvement nationaliste devançait alors Raphaël Glucksmann à 19,77% et Valérie Hayer à 16,2%.

14:32 - Bignoux avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Dans la commune de Bignoux, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec seulement 17,05%, la représentante de l'extrême droite était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 33,15% et 23,55% des votes. Et La candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 28,75% contre 71,25%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Bignoux ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera le principal enseignement à l'échelle locale pour cette élection des députés. Les élections législatives 2022 à Bignoux ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 10,75% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription de la Vienne, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 37,04% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Nupes (50,61% contre 49,39% pour le RN). Lisa Belluco conservait donc son avance sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bignoux Devant le bureau de vote de Bignoux, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 499 logements pour 1 078 habitants, la densité de la commune est de 72 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 40 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 584 foyers fiscaux. Dans le village, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,62% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 47,24% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 56,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 184,27 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En somme, à Bignoux, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation à Bignoux : quelles perspectives pour les législatives ? L'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives à Bignoux. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 39,71% au premier tour et seulement 41,55% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Bignoux cette année ? En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 893 personnes en âge de voter dans la commune, 17,19% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 15,45% au premier tour.