Résultat des législatives à Billiers : l'élection 2024 en direct

14:53 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Billiers

Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent livre des indices précieux au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Billiers, grattant 9,82% des votes sur place, contre 36,20% pour Luc Foucault (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant cette fois le binôme LREM l'emporter.