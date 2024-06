Que peut-on tirer de cette avalanche de statistiques ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Blaye-les-Mines entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera pas loin des 40% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

11:02 - Blaye-les-Mines : démographie, élections et stratégies politiques

Comment la population de Blaye-les-Mines peut-elle affecter les résultats des législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 26% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 34,53% ont 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 1799,14 € par mois peut être caractéristique de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,05%) met en évidence des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,98%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Blaye-les-Mines mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,63% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.