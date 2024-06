Résultat des législatives à Boiscommun : l'élection 2024 en direct

Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Boiscommun au cours des élections des députés il y a deux ans. C'est en effet Valentin Manent qui se classait en pôle position au premier tour avec 30,25% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription du Loiret. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 53,52%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,48%.

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Boiscommun, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 134 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 68 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (29,34%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,0% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 38,1% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 404,94 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Boiscommun, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Boiscommun

L'un des critères importants des législatives 2024 sera le niveau de participation à Boiscommun (45340). En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 73,57% des électeurs de la localité, contre un taux de participation de 75,22% au second tour, c'est-à-dire 607 personnes. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,05% au premier tour et seulement 48,09% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait entre autres ramener les citoyens de Boiscommun dans les isoloirs.