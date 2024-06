Résultat des législatives à Bollezeele : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Un premier tour favorable pour le bloc Ensemble en 2022 Aux législatives en 2022 à Bollezeele, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 24,73% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 41,40% pour Paul Christophe (La République en Marche) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 56,66%. Paul Christophe remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Bollezeele façonne les résultats électoraux ? La démographie et le contexte socio-économique de Bollezeele déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,97% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 82 hab par km² et 42,43% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Avec ses 7,69% d'agriculteurs pour 1 423 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (19,51%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,86%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Bollezeele mettent en relief une diversité de qualifications, avec 39,56% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Quelle sera la participation aux législatives à Bollezeele ? À Bollezeele (59470), l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera immanquablement l'étendue de l'abstention. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,76% au premier tour et seulement 56,86% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Bollezeele cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 83,65% au sein de la commune. Le taux de participation était de 80,81% au premier tour, c'est-à-dire 800 personnes.