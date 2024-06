Résultat des législatives à Boofzheim : l'élection 2024 en direct

Devant le bureau de vote de Boofzheim, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 605 logements pour 1 384 habitants, la densité de la ville est de 111 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 85 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 708 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (85,45%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,22% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 43,18% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 627,31 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, à Boofzheim, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Lors des élections européennes de début juin, sur les 1 094 inscrits sur les listes électorales à Boofzheim, 58,78% étaient allés voter, contre une participation de 57,71% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,71% au premier tour. Au second tour, 45,71% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Boofzheim ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 047 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,9% avaient pris part à l'élection. La participation était de 81,2% au second tour, ce qui représentait 851 personnes.

08:02 - Jusqu'à quelle heure voter à Boofzheim (67860) ?

En ce 30 juin, cela fait seulement trois semaines que les 1 048 électeurs de Boofzheim ont participé aux élections européennes. Il y a deux ans, lors des précédentes législatives, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale a obtenu 131 sièges à l'Assemblée, tandis que le Rassemblement national en récoltait 89. Parmi les forces en présence dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin, qui réussira à obtenir le plus de suffrages à Boofzheim ? Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Boofzheim. Recevez les résultats du premier tour des élections à Boofzheim dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Activer les alertes résultats' en haut de cette page.