Résultat des législatives à Brassac : l'élection 2024 en direct

16:31 - Quel était le résultat des européennes à Brassac le 9 juin dernier ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus pertinent encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est très parlant. Dans le détail, 195 électeurs de Brassac ont en effet choisi l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a enregistré ainsi 35,91% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 17,86% et Valérie Hayer à 9,02%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Brassac au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du président de la République est certainement la principale clé pour évaluer une tendance politique locale. La cité de Brassac avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la cheffe du RN s'imposait avec 26,49% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,81% et 16,48% des voix. Jean Lassalle devait se contenter de la quatrième place avec 10,14% des suffrages. La patronne du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,65%, devant Emmanuel Macron à 48,35%.

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national réalisait un excellent score à Brassac. Dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Tarn, c'est Frédéric Cabrolier qui s'imposait au premier tour avec 23,91%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 59,87%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,13%.

11:02 - Brassac et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Brassac, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 294 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 117 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (42,95%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 44,06% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 51,5% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 289,09 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Brassac contribue à construire l'avenir de la France.

09:32 - Participation à Brassac : que retenir des précédentes élections ? L'étude des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. Début juin, lors des élections européennes, 45,79% des personnes habilitées à voter à Brassac avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 42,8% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,17% au premier tour. Au second tour, 46,26% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 23,51% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 22,94% au premier tour.