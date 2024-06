En direct

19:47 - La gauche aussi dans la course à Bretteville-sur-Laize pour ces élections législatives ? La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son score aller directement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Bretteville-sur-Laize, le binôme Nupes avait en effet cumulé 33,83% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment cumulé 16,42% à Bretteville-sur-Laize pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 29% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (4,84%), de Marie Toussaint (5,28%) et enfin de Léon Deffontaine (4,25%).

18:42 - L'extrême droite a nettement gagné du terrain à Bretteville-sur-Laize Que déduire de l'ensemble de ces scores ? Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 9 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit à près de 23% ou plus à Bretteville-sur-Laize ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Bretteville-sur-Laize le 9 juin dernier Cet équilibre politique a vécu. Il y a quelques semaines en effet, à Bretteville-sur-Laize, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 32,99% des suffrages contre Valérie Hayer à 16,72% et Raphaël Glucksmann à 16,42%. Ce sont alors 225 électeurs qui ont été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - 26,34% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Bretteville-sur-Laize Le scrutin présidentiel est sans doute la référence pour estimer une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Bretteville-sur-Laize lors du premier tour de la présidentielle avec 26,34%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 25,67%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 21,36% et 5,17% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face à son rival au second tour, avec 43,19% contre 56,81%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Bretteville-sur-Laize ? Regarder dans le rétro pour voir le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Avec 15,09% à Bretteville-sur-Laize, le Rassemblement national avait été devancé par les 33,83% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription du Calvados. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 40,72% contre 59,28% pour les vainqueurs. Mais c'est Jérémie Patrier-Leitus (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Élections législatives à Bretteville-sur-Laize : impact de la démographie et de l'économie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bretteville-sur-Laize mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections législatives. Avec 36% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,67%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (60,74%) souligne le poids des thématiques de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (13,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 619 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,34%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,61%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bretteville-sur-Laize mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,99% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Bretteville-sur-Laize (14680) ? Au fil des élections antérieures, les 1 925 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 48,73% des inscrits sur les listes électorales de Bretteville-sur-Laize (Calvados). L'abstention était de 44,61% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,11% au premier tour et seulement 55,7% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.