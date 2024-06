Résultat des législatives à Brouckerque : l'élection 2024 en direct

11:02 - Brouckerque : législatives et dynamiques démographiques

La composition démographique et socio-économique de Brouckerque détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 5,3% et une densité de population de 111 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (89,65%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 563 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,42%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (5,11%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Brouckerque mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,43% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.