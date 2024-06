Résultat des législatives à Brouilla : l'élection 2024 en direct

Dans les rues de Brouilla, le scrutin est en cours. Dotée de 777 logements pour 1 581 habitants, la densité de la commune est de 166 habitants/km². Ses 77 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 515 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,75%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 32,4% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 37,86% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 401,63 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Ainsi, à Brouilla, les problématiques locales se mêlent aux défis français.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des élections législatives à Brouilla ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,35% des électeurs de la ville. L'abstention était de 19,55% au premier tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,14% au premier tour et seulement 53,09% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des ménages combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des citoyens de Brouilla.

08:02 - Journée électorale à Brouilla : les horaires du bureau de vote

Les horaires d’ouverture du bureau de vote de Brouilla sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. De nouvelles législatives à Brouilla vont être organisées aujourd'hui faisant suite à l'annonce inattendue du président de la République ayant chamboulé le calendrier électoral. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Parmi les forces en présence dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales, qui arrivera à convaincre le plus grand nombre d'électeurs de la ville ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.