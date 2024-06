Résultat des législatives à Cadalen : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Cadalen le 9 juin dernier Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il convient d'analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Le score de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Cadalen, à 29,8%, soit 219 voix. Le mouvement nationaliste a alors devancé Raphaël Glucksmann à 17,96% et Valérie Hayer à 11,02%.

14:32 - 23,29% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Cadalen C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,08% contre 23,29% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,41% et 8,48% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 44,76% contre 55,24%.

12:32 - Quel résultat à Cadalen pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Le nombre de votes du RN sera très commenté pour cette élection des députés 2024, au niveau local, comme au niveau national. Avec 21,39% à Cadalen, le Rassemblement national avait été distancé par les 31,42% du binôme LREM au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription du Tarn. Cadalen optera d'ailleurs encore pour Marie-Christine Verdier-Jouclas au second tour, finalement à la première place localement avec 39,73%.

11:02 - Cadalen : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Cadalen comme dans toute la France. Avec une population de 1 531 habitants répartis dans 698 logements, cette ville présente une densité de 37 hab par km². L'existence de 104 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 17,08% des résidents sont des enfants, et 27,29% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,65% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 50,0% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 615,56 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Pour conclure, Cadalen incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Cadalen pour les législatives À Cadalen, l'un des critères principaux de ces élections législatives sera sans aucun doute le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 61,57% au premier tour et seulement 61,57% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 87,85% dans la ville. Le taux de participation était de 83,61% au deuxième tour, ce qui représentait 949 personnes. L'inflation dans le pays serait en mesure de ramener les habitants de Cadalen dans les bureaux de vote.