Résultat des législatives à Caden : l'élection 2024 en direct

Comment les électeurs de Caden peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 16,9% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 32,78% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (67,84%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 672 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (18,67%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (10,33%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,23%, comme à Caden, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.