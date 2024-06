En direct

19:49 - Le Front populaire va-t-il tirer parti du score de la Nupes à Cagnac-les-Mines ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? La liste de Raphaël Glucksmann avait cumulé 15,44% à Cagnac-les-Mines début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (6,1%), Marie Toussaint (2,96%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (2,69%) le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 25% sur place. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Cagnac-les-Mines, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 28,94% des votes dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 11 points à Cagnac-les-Mines Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais des indices apparaissent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN soit à près de 36% ou plus à Cagnac-les-Mines ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Cagnac-les-Mines il y a trois semaines ? Le résultat de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. C'est en effet la liste d'extrême droite de Bardella qui s'est imposée aux européennes 2024 à Cagnac-les-Mines, avec 42,28% des bulletins, soit 471 voix dans la ville, devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,44%, qui avait elle-même devancé Valérie Hayer avec 8,44%.

14:32 - 31,15% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Cagnac-les-Mines L'élection présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La cheffe de l'ancien Front national rassemblait 31,15% au premier round. En 2e et 3e places, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 20,81% et 18,98% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Jean Lassalle, avec seulement 8,13% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 56,73%, devant Emmanuel Macron à 43,27%.

12:32 - Karen Erodi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Cagnac-les-Mines Lors des dernières législatives à Cagnac-les-Mines, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 28,84% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 28,94% pour Karen Erodi (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes (37,61%). Karen Erodi s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Cagnac-les-Mines : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Cagnac-les-Mines, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,04% et une densité de population de 99 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (19,56%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 085 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,43%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,62%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Cagnac-les-Mines mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,85% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Cagnac-les-Mines L'un des critères déterminants du scrutin législatif 2024 sera incontestablement le taux de participation à Cagnac-les-Mines. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des ménages combinée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à impacter les choix que feront les électeurs de Cagnac-les-Mines. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,42% au niveau de la localité, contre un taux d'abstention de 17,86% au premier tour. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,31% au premier tour. Au deuxième tour, 44,81% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel député remplacera Karen Erodi dans la 2ème circonscription du Tarn ?