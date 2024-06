Résultat des législatives à Cahuzac-sur-Vère : l'élection 2024 en direct

Le verdict qui a été établi à l'issue des dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les têtes. Le 9 juin en effet, à Cahuzac-sur-Vère, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 29,27% des voix contre Raphaël Glucksmann à 18,91% et Valérie Hayer à 13,45%. Ce sont ainsi 161 électeurs qui ont été séduits par le RN dans la commune.

Ce sont Emmanuel Macron avec 25,95% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,88% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du président de la République à Cahuzac-sur-Vère. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 21,47%. Le second round restera synonyme de défaite pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron l'emportant avec 60,86% contre 39,14% pour Le Pen.

Lors des élections législatives 2022, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Cahuzac-sur-Vère, récoltant 18,38% des suffrages sur place, contre 37,68% pour Marie-Christine Verdier-Jouclas (LREM). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble !) au sommet localement.

11:02 - Les défis socio-économiques de Cahuzac-sur-Vère et leurs implications électorales

Dans la commune de Cahuzac-sur-Vère, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. Avec 42,01% de population active et une densité de population de 36 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 11,27% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur le travail. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (28,53%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 553 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,77% et d'une population étrangère de 8,76% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Cahuzac-sur-Vère mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,03% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.